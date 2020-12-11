وليامز تستكمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي التشاور حول آلية اختيار السلطة التنفيذية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 03:30 مساء
انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي, 23 نوفمبر 2020.(البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إن الممثلة الخاصة للأمين العام  للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت، أمس الخميس، اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وأشارت البعثة في بيان، إلى أن الاجتماع هدف إلى «الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات حسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي».

وعبرت وليامز عن «امتنانها للمناقشات البناءة والتي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح، رغم التباين في وجهات النظر»، وقالت: «استمعت اليوم للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع في المضي قدما، وهذا أمر إيجابي جدا».

- البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاستكمال التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

وأكدت أن الأمر «بأيدي الليبيين أنفسهم وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية».

وأشار البيان إلى عزم البعثة التواصل مع جميع أعضاء ملتقى الحوار الذين تعذّر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لاختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية بحيث ننتقل للخطوة التالية في تنفيذ خارطة الطريق.

وشهدت الجولة الأخيرة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي التي اختتمت مساء الأحد الماضي، التصويت على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى.

وأسفرت عملية التصويت التي أجرتها البعثة عن حصول المقترح الثاني على 39 صوتا وحصول المقترح الثالث على 24 صوتا من إجمالي 71 صوتا.

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