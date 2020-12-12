استعدادات لإعادة افتتاح مركزين صحيين في بنغازي

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس»، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم السبت، الاستعداد لإعادة افتتاح المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس» بعد استكمال أعمال صيانتهما.

وأجرى مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر مختار الكاديكي، صباح اليوم، زيارة تفقدية للمركزين لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أعمال الصيانة وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، وذلك رفقة مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي، وذلك حسب بيان لإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

- مفوضية اللاجئين تسلم مركز بنغازي الطبي معدات لمكافحة «كورونا»

يشار إلى أن تقديم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 4 ديسمبر، معدات طبية إلى مركز بنغازي الطبي، للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس»، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس»، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس»، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)

مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي يتفقد المركزين الصحيين «شبنة» و«سيدي يونس»، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)