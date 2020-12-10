«داخلية الوفاق» تبحث مع قادة محاور بالمنطقة الغربية آلية «دمج المقاتلين»

من لقاء لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية الخميس. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية ناقشت مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية «آلية دمج المقاتلين واستيعابهم بالمؤسسة الأمنية وتأهيلهم للانخراط في العمل الشرطي والأمني».

وثمنت وزارة الداخلية، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «استجابة قادة الثوار والمحاور لبناء مؤسسة أمنية قوية وبناء دولة المؤسسات»، وذلك خلال لقاء مع اللجنة برئاسة عميد عبدالناصر الطيف رئيس اللجنة، وعضو اللجنة عقيد المكي الأعوج.

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وفي سبتمبر الماضي، شكل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، لجنة برئاسة مساعد وكيل الوزارة، العميد محمد المداغي؛ لدمج المقاتلين التابعين للوزارة، والمجموعات المسلحة، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المقاتلين الذين سيتم دمجهم، وكذلك المجموعات المسلحة سيتم وضع ثلاثة ألوان لها «الأخضر والأصفر يتم دمجها في وزارة الداخلية، والأحمر يتم تفكيكها بالقوة».

وفي الثاني من يونيو الماضي، التقى وزير الداخلية المفوض، وكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، وعددًا من ضباط الجيش؛ لوضع آلية لاستيعاب ودمج أفراد القوات المساندة للجيش، داخل محاور وجبهات القتال جنوبي العاصمة طرابلس، والمناطق المحيطة بها.

من لقاء لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية الخميس. (وزارة الداخلية)

من لقاء لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية الخميس. (وزارة الداخلية)

من لقاء لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية الخميس. (وزارة الداخلية)

من لقاء لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية مع عدد من قادة المحاور بالمنطقة الغربية الخميس. (وزارة الداخلية)