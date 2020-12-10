المسماري يعلن إطلاق السفينة التركية «مبروكة» بعد دفع طاقمها غرامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 03:06 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إطلاق السفينة «مبروكة»، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

وأشار إلى «دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها منطقة محظور الإبحار بها»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

يذكر أن السفينة، التي تديرها شركة تركية، احتجزت في الخامس من ديسمبر الجاري من قبل القوات البحرية التابعة للقيادة العامة.

ودانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، احتجاز السفينة، مطالبة بخطوات فورية لتمكينها من استئناف رحلتها المخطط لها، ورد المسماري في حينه قائلا إن السفينة «دخلت منطقة محظورة»، معتبرا أن «البيان التركي يحمل غطرسة غير مقبولة​​​​​​​».

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