القبض على أحد المتورطين في خطف 14 مواطنا تونسيا العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 07:31 مساء
منفذ وازن الحدودي، 9 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن القبض على أحد المتورطين في خطف 14 مواطنا تونسيا العام 2019، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة العاملة بمنفذ وازن البري يوم الإثنين الماضي 7 ديسمبر الجاري و«يدعى (أ.م.ل.م)»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله تمهيدا لإحالته إلى مكتب النائب العام.

وتعود واقعة خطف 14 مواطنا تونسيا يعملون بمصفاة الزاوية لتكرير النفط إلى يوم 14 فبراير العام 2019، حيث تعرضوا للخطف عندما كانوا على متن حافلة تابعة لإحدى الشركات بالمصفاة واقتادهم الخاطفون إلى مكان مجهول.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بالخصوص إن تعليمات صدرت على الفور لمديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية للتنسيق فيما بينهم لمعرفة مكان وجود المخطوفين وتحريرهم وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الزاوية «تمكنت بالفعل من معرفة مكان وجود المخطوفين وتم تحريرهم وإخلاء سبيلهم بتاريخ 17 فبراير 2019 مع الاستمرار في عمليات البحث والتحري عن الجناة لضبطهم بالتنسيق مع مكتب النائب العام».  

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان أن «يد العدالة ستطال كل من ارتكب جرما بحق المواطنين أو المقيمين وسيتم محاسبته وتقديمه للعدالة طال الزمن أو قصر».

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