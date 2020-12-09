مدير حملة التطعيمات في سرت: نفاد لقاح «الأنفلونزا» والمطلوب توفير جرعات إضافية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 12:14 مساء
مسن يتلقى التطعيم ضد الأنفلونزا في أحد المراكز الصحية بسرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض «الأنفلونزا» الموسمية في سرت، الدكتور محمد إدريس نفاد اللقاح ضد مرض الأنفلونزا الموسمية بالبلدية.

واشار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى استلام 15 ألف جرعة من اللقاح فقط هذا العام، وكان من المفترض وصول أكثر من خمسة وعشرين ألف لقاح لتكفي الفئات المستهدفة.

وكشف إدريس، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت أيضا، عن تردد أعداد كبيرة على المراكز الصحية من المستهدفين للحصول على هذا اللقاح من كبار السن ومرضى آخرين يعانون من ضغط الدم والسكر والجهاز التنفسي والقلب والنساء الحوامل ومقدمي الخدمات الصحية.

وناشد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، توفير شحنة إضافية لبلدية سرت، وكذلك شحنة أخرى من التطعيمات الإجبارية للأطفال من سن الولادة وحتى عمر عام ونصف العام، إذ تعاني المدينة حاليا من نقص حاد فيها.

يذكر أن سرت سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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