«الليبية للحديد والصلب» تعلن إعادة تشغيل مفرغ ومعبئ السفن بميناء الشركة

احتفالية في الشركة الليبية للحديد والصلب بمناسبة إعادة تشغيل مفرغ ومعبئ السفن في الميناء, 8 ديسمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب إعادة تشغيل مفرغ ومعبئ السفن في الميناء التابع لها، بعدما أُجريت له أعمال الصيانة اللازمة ليعود لسابق عمله في زمن قياسي.

وأقامت الشركة احتفالية بمقر ميناء الشركة بهذه المناسبة، أُلقيت فيها الكلمات المحفزة والمشجعة للعنصر الوطني «الذي يؤكد في كل مرة أنه الرسوة والسند في الأوقات التي تحتاجه فيها الشركة»، وفق بيان للشركة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«الحديد والصلب» توفر 900 أسطوانة أكسجين للجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة

وفي منتصف أغسطس الماضي، أمدت الشركة الليبية للحديد والصلب اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في بلدية مصراتة بخزان سعته ستة آلاف لتر أكسجين مسال «طبي»، يكفي لتعبئة 500 أسطوانة، إضافة إلى 400 أسطوانة أخرى.

احتفالية في الشركة الليبية للحديد والصلب بمناسبة إعادة تشغيل مفرغ ومعبئ السفن في الميناء, 8 ديسمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)