«الحديد والصلب» توفر 900 أسطوانة أكسجين للجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 01:10 مساء
خزانان أكسجين مسال في أحد مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أمدت الشركة الليبية للحديد والصلب اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في بلدية مصراتة بخزان سعته ستة آلاف لتر أكسجين مسال «طبي»، يكفي لتعبئة 500 أسطوانة، إضافة إلى 400 أسطوانة أخرى.

وطمأنت الشركة أهالي مصراتة على توافر الأكسجين المسال في مصانعها، مضيفة أنها تعطي أولوية لتوفيره للجنة قبل مصانعها ووحداتها الإنتاجية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

يأتي ذلك بعدما تعرضت مراكز العزل المخصصة للمصابين بالفيروس في المدينة إلى نقص في أسطوانات الأكسجين، وقد أرجعت لجنة مجابهة «كورونا» الأمر إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء على البلدية بما فيها مصانع تعبئة أسطوانات الأكسجين، إضافة إلى نقص وقود «الديزل» المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأشارت اللجنة إلى تواصلها مع مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة؛ لتزويدها بالأكسجين المسال اللازم لمراكز العزل.

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