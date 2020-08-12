لجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة توضح أسباب نقص أسطوانات الأكسجين في مراكز العزل

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة أسباب نقص أسطوانات الأكسجين في مراكز العزل المخصصة للمصابين بالفيروس.

وأرجعت اللجنة الأمر إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء على البلدية بما فيها مصانع تعبئة أسطوانات الأكسجين، إضافة إلى نقص وقود «الديزل» المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء، مما تسبب في توقف العمل داخل غالبية تلك المصانع، حسب بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتواصلت اللجنة مع مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب؛ لتزويد المصانع بالأكسجين المسال، وتزويد مراكز العزل بالأكسجين المطلوب، كما وفرت مولدات كهرباء ذات جهد عالي لمصانع توليد الأكسجين المتعاقدة مع مراكز العزل.

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وأشار البيان إلى تنسيق اللجنة مع شركة البريقة لتسويق النفط لتوفير الوقود، والشروع في تسلم مركز زريق الذي يحتوي على مصنع للأكسجين 16 سريرا للعناية الفائقة.

كما بحثت اللجنة مع الشركة الموردة لمصنع الأكسجين الخاص بالمعهد القومي للأورام ومركز مصراتة الطبي سرعة تركيب المصانع في أقرب وقت ممكن.