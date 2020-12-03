تعليم الوفاق تناقش إدراج «الأمازيغية» ضمن الخطة الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 01:05 صباحا
عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف، د. محمد عماري زايد خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للأمازيغ. (وزارة التعليم)

بحث عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف، د. محمد عماري زايد الأربعاء اجتماعا مع وفد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الخطة الدراسية. 

وناقش في الاجتماع الذي عقد بمكتب عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف بديوان رئاسة الوزراء العديد من الملفات الهامة التي تتعلق باللغة الأمازيعية، و مشاكل إعداد منهجها، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق.

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وبحث الاجتماع «العجز الكبير في أعداد معلمي اللغة الأمازيغية»، وناقش «إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الخطة الدراسية، و في منظومة علاوة الحصة، وكذلك المستحقات المالية للجان العاملة على إعداد المناهج».

وفي نوفمبر الماضي، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «إيمان بلاده الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا وكذلك جميع مواطني البلاد»، وذلك خلال مشاورات هاتفية مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا.

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