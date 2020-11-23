السفير الأميركي بعد لقاء قيادات الأمازيغ: ندعم الانخراط مع المكونات الثقافية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 08:47 مساء
سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)


أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «إيمان بلاده الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا وكذلك جميع مواطني البلاد»، وذلك خلال مشاورات هاتفية مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا.

وذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان أن «نقاش السفير نورلاند، اليوم مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا».

وحسب بيان السفارة، أكد نورلاند أن «سفارة الولايات المتحدة ستواصل المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ، بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج، كجزء من سياسة الانخراط واسع النطاق مع الليبيين».

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الافتراضي الأول من الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، وأعضاء الملتقى الليبيين. وتناقش هذه الجولة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.

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