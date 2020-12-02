استعدادات على قدم وساق فى غدامس لاحتضان جلسة مجلس النواب

جانب من الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية, (مواقع مغربية)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة غدامس، عبدالقادر هيبة، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق فى غدامس لاحتضان جلسة لمجلس النواب الليبي، لافتا إلى وجود استعدادات على أعلى مستوى في جميع الجوانب الأمنية والقاعة والإقامة والإعاشة.

وأضاف هيبة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن أهالي غدامس مرحبون وجاهزون لاستقبال النواب، آملين أن يكون الحل للأزمة الليبية داخل ليبيا وليس خارجها.

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وتابع أن عددا من اعضاء مجلس النواب وصلوا إلى غدامس فعلا، وموجدون بالمدينة فى انتظار وصول باقي النواب غدا ..

وأوضح هيبة أن سبب تأخر وصول أعضاء مجلس النواب من طنجة المغربية، يعود إلى ظروف فنية، تشمل عدم وجود إنارة ليلية فى مهبط مطار غدامس من أجل هبوط الطائرة وأن الوفد سوف يصل غدا..

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب فى طنجة اتفق فيها الحاضرون على عقد جلسة داخل ليبيا فى غدامس.