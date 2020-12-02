إفحيمة يعلن تأجيل سفر النواب إلى غدامس حتى صباح الغد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 04:19 مساء
عدد من النائبات بمجلس النواب أثناء مغادرتهن طنجة باتجاه غدامس، قبل تأجيل الرحلة, 2 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

أكد النائب بالبرلمان الليبي، صالح إفحيمه، تأجيل رحلة طنجة التي ستقل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب، للانعقاد في غدامس إلى الغد.

وكتب إفحيمه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «إذا فرضنا حسن النوايا فإن خللا فنيا يتسبب في تأجيل رحلة طنجة غدامس إلى غدا صباحا إن شاء الله».

117 نائبا يغادرون طنجة ويتجهون إلى غدامس

وكان من المقرر أن يغادر 117 عضوا بمجلس النواب مدينة طنجة المغربية متجهين إلى مدينة غدامس، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أكد عضو المجلس صالح إفحيمه لـ«بوابة الوسط»، لكنه عاد وأكد تأجيل الرحلة.

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