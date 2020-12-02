117 نائبا يغادرون طنجة ويتجهون إلى غدامس

عدد من النواب أثناء مغادرتهم طنجة متجهين إلى غدامس.

غادر 117 عضوا بمجلس النواب مدينة طنجة المغربية متجهين إلى مدينة غدامس، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أكد عضو المجلس صالح افحيمه لـ«بوابة الوسط».



وقال افحيمه إن أعضاء المجلس الموجودين بطنجة يستعدون الآن للانطلاق إلى مطار ابن بطوطة بطنجة، متجهين إلى مطار غدامس، مضيفا أن ١١٧ نائبا سيتجهون اليوم لغدامس لعقد جلسة الإثنين المقبل، فيما سبقهم 15 نائبا إلى المدينة بالفعل.



وأضاف: «هناك ما يقارب 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد من حضور جلسة الإثنين، فيما تم حجز اثنين في المغرب لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما: حليمة الصادق والدكتور عمر غيث».

وأشار عضو المجلس إلى أن أهم النقاط بجدول الأعمال في غدامس، هي تعديل اللائحة الداخلية ووضع خارطة طريق نحو الخروج من المرحلة الانتقالية.

عدد من النائبات بمجلس النواب أثناء مغادرتهن طنجة باتجاه غدامس.

عدد من النواب أثناء مغادرتهم طنجة متجهين إلى غدامس.