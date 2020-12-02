مسلحون يخطفون في طرابلس طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة

رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء الصديق بن دلة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

خطف مسلحون مجهولون في طرابلس رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر أمس الثلاثاء.

وقال أحد أصدقاء بن دلة في اتصال بـ«بوابة الوسط» نقلا عن شهود عيان، إن سيارتين معتمتي الزجاج أجبرت الدكتور بن دلة على الوقوف بطريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، ونزل منهما مسلحون ملثمون أخذوه معهم، إلى جهة غير معلومة، وتركوا سيارته على جانب الطريق، دون إطفاء محركها.

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ويعد الدكتور الصديق بن بلة من بين جراحي العظام المشهورين في ليبيا، وفي شهر يوليو من العام 2010 كرمته ملكة هولندا، بياتريكس بمنحه وساما تقديرا لدوره في إنقاذ الطفل الهولندي روبن، الناجي الوحيد في حادث تحطم طائرة الخطوط الإفريقية، قرب مطار طرابلس الدولي، يوم 12 مايو من العام نفسه.