«مكافحة الأمراض» ينفي خطف بدر الدين النجار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 05:45 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (الإنترنت).

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حقيقة ما تم تداوله منذ قليل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن خطف مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار.

وبث المركز مقطع فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك» تحدث فيه النجار، حول مدى صحة ما تردد حول الواقعة.

وقال النجار: «اليوم الإثنين 30 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. رجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير، شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية، ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية».

لا صحة لخطف د. بدر الدين النجار
وأضاف: «هذه الحقيقة.. (أما) الإشاعات اللي طالعة في فيسبوك أنه تم اختطافي؛ الحمد لله رجعنا من الحملة ومفيش منها قصة الاختطاف هذه.. الآن أنا في مكتبي أمارس في مهامي.. وبالمناسبة نشكر كل من سأل علينا وكل من اتصل واطمأن علينا.. الحمد لله الأمور طيبة.. وما عندنا مشكلة مع أي واحد تسبب في اختطافنا أو في استيقافنا.. بارك الله فيكم جميعًا.. ونسأل الله السلامة للجميع».

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