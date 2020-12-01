37 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و23 حالة شفاء

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 23 مصابًا، في حين توفي اثنان آخران، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7281 حالة، بينها 1351 حالة نشطة، و5690 متعافى، فيما توفي 240 آخرون.

وسجلت ليبيا 379 إصابة جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الأحد الماضي، منها 40 حالة في مصراتة.