العثور على مخلفات حربية بمزرعة مواطن في سرت

مخلفات حربية عثر عليها مواطن في مزرعته بمدينة سرت، 28 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

عثر مواطن يمتلك مزرعة في محلة الغربيات بضواحى مدينة سرت، السبت، على مخلفات حربية غير متفجرة، وذلك خلال حرث المزرعة.

وقال المواطن في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه تفاجئ هو وأبنائه بالمخلفات الحربية، لافتًا إلى أنها عبارة عن «قذائف حربية، ودانات دبابة، وذخائر طيران».

- منظمة «هالو ترست» الإنجليزية تستأنف العمل بإزالة المخلفات الحربية في سرت

وعبر عن شعوره بالخوف الشديد هو وأسرته، وطالب الجهات المختصة بزيارة مزرعته بهدف إزالة هذه المخلفات بأقصى سرعة.

واستأنفت منظمة «هالو ترست» الإنجليزية المكلفة إزالة المخلفات الحربية في سرت عملها في مارس الماضي برعاية المركز الليبي لإزالة الألغام والمخلفات الحربية. وباشر فريق عمل المنظمة العمل بحي منازل الجيزة البحرية المتعرضة للدمار الشامل جراء حرب تحرير سرت من الإرهاب في العام 2016.

مخلفات حربية عثر عليها مواطن في مزرعته بمدينة سرت، 28 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)