منظمة «هالو ترست» الإنجليزية تستأنف العمل بإزالة المخلفات الحربية في سرت

إزالة مخلفات حربية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مصدر إداري بفريق منظمة «هالو ترست» الإنجليزية المكلفة إزالة المخلفات الحربية في سرت إن المنظمة ستستأنف عملها برعاية المركز الليبي لإزالة الألغام والمخلفات الحربية.

وأوضح المصدر لـ «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن فريق عمل المنظمة باشر العمل بحي منازل الجيزة البحرية المتعرضة للدمار الشامل جراء حرب تحرير سرت من الإرهاب في العام 2016.

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ويقوم فريق عمل المنظمة بإزالة ركام المباني المدمرة؛ بحثًا عن المخلفات الحربية والألغام والجثث المتحللة لإزالتها، مشيرًا إلى أن الفريق مكون من خبراء أجانب بالمنظمة وعناصر ليبية مدربة.

كما يقوم الخبراء أيضًا بعمليات مسح بالمنطقة والمتنزهات بالمدينة؛ بحثًا عن المخلفات الحربية الخطيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت السفارة البريطانية، في ليبيا، دعمها مشروع إزالة مخلفات الحرب في مدينة سرت، بالتعاون مع منظمة «هالو تراست»، مشيرة إلى قيام مختصين من سكان المدينة بأعمال الإزالة الآلية للمخلفات.