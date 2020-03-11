منظمة «هالو ترست» الإنجليزية تستأنف العمل بإزالة المخلفات الحربية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 11 مارس 2020, 04:03 مساء
إزالة مخلفات حربية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مصدر إداري بفريق منظمة «هالو ترست» الإنجليزية المكلفة إزالة المخلفات الحربية في سرت إن المنظمة ستستأنف عملها برعاية المركز الليبي لإزالة الألغام والمخلفات الحربية.

وأوضح المصدر لـ «بوابة الوسط»  اليوم الأربعاء أن فريق عمل المنظمة باشر العمل بحي منازل الجيزة البحرية المتعرضة للدمار الشامل جراء حرب تحرير سرت من الإرهاب في العام 2016.

اقرأ أيضا: انتشال لغم أرضي جاهز للتفجير في ضواحي سرت

ويقوم فريق عمل المنظمة بإزالة ركام المباني المدمرة؛ بحثًا عن المخلفات الحربية والألغام والجثث المتحللة لإزالتها، مشيرًا إلى أن الفريق مكون من خبراء أجانب بالمنظمة وعناصر ليبية مدربة.

كما يقوم الخبراء أيضًا بعمليات مسح بالمنطقة والمتنزهات بالمدينة؛ بحثًا عن المخلفات الحربية الخطيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت السفارة البريطانية، في ليبيا، دعمها مشروع إزالة مخلفات الحرب في مدينة سرت، بالتعاون مع منظمة «هالو تراست»، مشيرة إلى قيام مختصين من سكان المدينة بأعمال الإزالة الآلية للمخلفات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر