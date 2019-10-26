انتشال لغم أرضي جاهز للتفجير في ضواحي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 26 أكتوبر 2019, 06:52 مساء
مخلفات حرب غير متفجرة. ( أرشيفية: الإنترنت).

تمكن فريق نزع الألغام التابع للمنظمة الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في سرت من تفكيك لغم أرضي جاهز للتفجير بمنطقة الطويلة 8 كيلو مترات شرق المدينة.

وقال أحد أفراد فريق الدعم بالمنظمة لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المنظمة تلقت بلاغًا من جمعية الهلال الأحمر سرت، بوجود جسم غريب تم العثور عليه بمنطقة الطويلة، فسارع فريق مكون من أجانب وليبيين بمعاينة المكان والموقع، واتضح أنه لغم حي خطير، مشيرًا إلى إبلاغ الجهات المعنية، وانتشال اللغم.

وتكثف بلدية سرت من محاولاتها لإزالة الإلغام في المدينة، ففي منتصف يوليو الماضي، التقى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، المدير الإقليمي لمنظمة «هالو ترست» البريطانية المكلفة إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة؛ لوضع آلية للتنسيق ووضع خطة العمل لإزالة الألغام والمخلفات الحربية، فضلًا عن تدريب المنظمة الشباب الليبي.

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