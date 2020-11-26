دبلوماسيون وخبراء أميركيون يبرزون تداعيات تعيين سوليفان «الضالع بالملف الليبي» ضمن مستشاري بايدن

من اليمين، أوباما، هيلاري كلينتون، جاكوب سوليفان. (الإنترنت)