ميناء بنغازي البحري يستقبل 627 حاوية بضائع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 09:00 صباحا
ميناء بنغازي البحري, 24 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الثلاثاء، 3 سفن تشمل 627 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

واستقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات «ألك» الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

كما دخلت إلى الميناء السفينة «نينا إف» الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 189 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة «نيكولا» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 266 حاوية بضائع مختلفة.

واستقبل ميناء بنغازي البحري أيضا السفينة «سيلي إم»، الوكيل الملاحي لشركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7200 طن من أكياس الأسمنت، والسفينة «صفاء» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3400 طن من أكياس الأسمنت.

وبحسب الشهيبي، غادرت أمس الميناء سفينة نقل سيارات، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، بعد تفريغ حمولتها، التي شملت 720 سيارة قادمة من السوق الكورية.

ميناء بنغازي البحري, 24 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)
ميناء بنغازي البحري, 24 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)
ميناء بنغازي البحري, 24 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)
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