النائب صالح افحيمة: النواب المجتمعون في طنجة يشكلون لجنة لصياغة مقترح البيان الختامي

النائب صالح افحيمة خلال مشاركته في الجلسة التشاورية للنواب الليبيين في طنجة. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (حساب النائب صالح افحيمه على فيسبوك)

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن أعضاء المجلس المجتمعين في طنجة شكلوا لجنة لصياغة البيان الختامي، مشيرا إلى وجود «توافق كبير» بين النواب الحاضرين حول أهمية التئام المجلس.

وقال فحيمة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء: «انتهت قبل قليل الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية».

وأوضح أن وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، حضر جانبا من الجلسة المسائية، وأن «الحاضرين أكدوا أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب».

وأكد فحيمة أن «هنالك توافقا كبيرا حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل البلاد وبالتحديد في مدينة غدامس كجلسة أولى، يتم فيها التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها».

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كما أكد «تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه للنواب لمناقشته»، مبينا أن هذه اللجنة تتكون من 11 نائبا هم «خليفة الدغاري، المبروك الخطابي، المهدي الأعور، إسماعيل الشريف، صالح افحيمة، أبوبكر سعيد، إدريس عمران، سلطنة المسماري، صلاح الصهبي، عبدالسلام نصية، سارة السويح».

وبدأ أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، أمس الإثنين، اجتماعا تشاوريا في مدينة طنجة المغربية، لبحث سبل توحيد المجلس وإنهاء الخلافات بين الأعضاء، وذلك بعد تلقيهم دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.