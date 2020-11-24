بالصور.. أعضاء مجلس النواب يواصلون اجتماعهم التشاوري لليوم الثاني بطنجة

اللقاء التشاوي لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية, الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

بدأ اليوم الثاني للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية، حيث ضم أعضاء المجلس المنعقدين في طرابلس، وفي طبرق.



وأمس، انطلق الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، حسب وكالة الأنباء المغربية التي أشارت إلى استمرار الاجتماع حتى غد الأربعاء.

واليوم، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الاجتماع، واعتبرته «خطوة إيجابية مرحب بها».

البعثة الأممية ترحب بانعقاد الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي في المغرب

وفي إطار موازٍ عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الاجتماع الافتراضي الأول من الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، وأعضاء الملتقى الليبيين.

فيما أعلنت البعثة استئناف الجولة الثانية من الملتقى إلى الأربعاء، وذلك «للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اجتماع اليوم».

اللقاء التشاوي لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية, الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

اللقاء التشاوي لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية, الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

اللقاء التشاوي لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية, الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

اللقاء التشاوي لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية, الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الإنترنت)