«الخدمات الصحية» في بني وليد تتسلم شحنة أدوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 03:41 مساء
«صحة الوفاق» تدعم «الخدمات الصحية» في بني وليد بشحنة أدوية، 24 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

وصلت، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى مخازن الصيدلية المركزية في بني وليد، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية، سامي الوداني، إن الشحنة تشمل أدوية سكر وضغط وأدوية نزلات البرد والمضادات الحيوية، لافتًا إلى أن معظم الأدوية متوافرة حاليًا بالصيدلية المركزية بني وليد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك».

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وأكد الوداني أن الدعم «لن يتوقف عن الصيدلية المركزية لتخفيف العبء عن المواطن خصوصًا في هذه الظروف»، وتعهد بتقديم الإدارة «كل المتاح من أجل حصول المواطن على خدمة صحية جيدة».

«صحة الوفاق» تدعم «الخدمات الصحية» في بني وليد بشحنة أدوية، 24 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
«صحة الوفاق» تدعم «الخدمات الصحية» في بني وليد بشحنة أدوية، 24 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
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