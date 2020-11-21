كوادر طبية من بني وليد تشارك بدورة للوقاية من «كورونا» في طرابلس

جانب من فعاليات دورة تدريبة عن الوقاية من كورونا في طرابلس، 21 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

شارك عدد من مديري المراكز الصحية وبعض العناصر الطبية والطبية المساعدة الموفدين من إدارة الخدمات الصحية في بني وليد في دورة تدريبة بالعاصمة طرابلس خاصة بالحماية والوقاية من فيروس «كورونا المستجد» داخل المرافق الصحية.

وقالت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مشاركة الكوادي الصحية بالمدينة في الندوة يأتي في إطار خطتها الهادفة إلى تطوير وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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واستمرت الندوة التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية على مدى ثلاثة أيام.

جانب من فعاليات دورة تدريبة عن الوقاية من كورونا في طرابلس، 21 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

جانب من فعاليات دورة تدريبة عن الوقاية من كورونا في طرابلس، 21 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

جانب من فعاليات دورة تدريبة عن الوقاية من كورونا في طرابلس، 21 نوفمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)