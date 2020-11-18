صيانة محطة كهرباء في جنزور تعرضت لحريق.. وتركيب 9 محولات بعين زارة

جانب من أعمال صيانة محطة كهرباء في جنزور، 18 نوفمبر 2020، (شركة الكهرباءء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة محطة كهرباء تابعة لدائرة توزيع جنزور، التي تضررت جراء تعرضها لحريق، كما ركب فنيوها تسعة محولات في عين زارة.

واستبدلت فرقتا الكوابل والميكانيكية في دائرة توزيع جنزور «بروش الشط»، الذي تلف في المحطة، إضافة إلى وضع خمس وصلات لحام ضغط منخفض، وقد استمرت الأعمال ثماني ساعات، حسب بيان الشركة على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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كما ركب فنيو ومهندسو دائرة المحطات ثمانية محولات هوائية ومحولا أرضيا في مواقع تابعة لدائرة توزيع عين زارة وهي: «محول هوائي التويبي، ومحول هوائي علي رحومة، ومحول هوائي الإنشات البحرية، ومحول هوائي ناصر الشتيوي، ومحول هوائي أبو طرطور، ومحول هوائي الزوبيك، ومحول هوائي الحبيشي، ومحول هوائي خليفة الفرجاني، ومحول أرضي خارجي الزليطني».

جانب من أعمال صيانة المحطة

تركيب محول كهرباء في عين زارة

أعمال نقل محولات الكهرباء في عين زارة