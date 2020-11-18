تزويد ميناء بنغازي بمعدة لتفريغ الأسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:19 صباحا
ماكينة تفريغ الأسمنت في ميناء بنغازي، 17 نوفمبر 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي دخول معدة لتفريغ مادة الأسمنت السائب إلى الميناء.

وقال إن المعدة مملوكة للشركة الليبية للموانئ، وتصل قدرة التفريغ بها إلى عشرة آلاف طن أسمنت، إذ تستخدم خرطومين للتفريغ في وقت واحد، حسب بيان على صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وكشف أن الميناء كان في حاجة إلى مثل تلك المعدة، حيث كان الميناء يفتقد إلى القدرة على التفريغ الآلي لشحنات الأسمنت السائب، إلا في السفن المجهزة بـ«ينومتك» للتفريغ.

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