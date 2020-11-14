ميناء بنغازي يستقبل 9420 طن شعير و3 آلاف طن أسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 11:24 مساء
حاويات سلع وبضائع في ميناء بنغازي البحري، 3 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، خمس سفن شحن على متنها آلاف الأطنان من حبوب الشعير إضافة إلى أطنان من الأسمنت وغيرها من السلع والبضائع المختلفة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «ڤكترا» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية رست بالميناء وعلى متنها 201 حاوية بضائع مختلفة، وكذلك السفينة «أس سافينجا» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية التي حوت 203 حاويات بضائع وسلع مختلفة.

- ميناء بنغازي البحري يستقبل 3 سفن وعلى متنها 458 حاوية بضائع

كما استقبل الميناء السفنية «إيجي فيوتشر» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 240 حاوية بضائع مختلفة، وسفينة نقل الحبوب «سبارتا» الوكيل الملاحي لشركة «الربان» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 9420 طن من حبوب الشعير.

ورست بأرصفة الميناء أيضًا السفينة «سام» الوكيل الملاحي لشركة «الشرق» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3000 طن من أكياس الأسمنت.

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