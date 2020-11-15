شركة الواحة: تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز خلال 10 أيام والثانية قريبا

حقل الفارغ للغاز الطبيعي، (مؤسسة النفط: أرشيفية)

أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط أن الشركة ستتمكن في مدة أقصاها عشرة أيام من تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز، متوقعا تشغيل المرحلة الثانية من الحقل قريبا، ما يعزز إمدادات الغاز المطلوبة لتوليد الكهرباء بمحطة «السرير».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة الإدارة مع مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم فلاح، ومدير عام شركة نقل الغاز لبحث استعداد وجاهزية «الواحة» لدعم محطة «السرير» بغاز الفارغ بمراحلها الأولي والثانية وتخفيض تكاليف استخدامها الوقود، على ما أفاد مصدر بقسم الإعلام بشركة الواحة «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن شركة الواحة مستمرة في مساعيها لتشغيل مراحل لاحقة بحقل «الفارغ»، ما يعزز من تدعيم شبكة الغاز وتغذية محطات الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل من مختصي «الواحة» والشركة العامة للكهرباء والشركة العامة لنقل الغاز لوضع آلية وجدول زمني لتشغيل الوصلة بين حقل «الفارغ» و خط نقل الغاز، وإمداد محطة «السرير» بالكميات المطلوبة من الغاز، ومن المزمع أن يتم عقد اجتماع فني تفصيلي بالخصوص.

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وتوقع أن تعزز هذه الأعمال «تدعيم محطات الكهرباء بالشرق وكذلك محطة السرير الكهربائية، وتخفض اعتمادها علي المحروقات باهظة الثمن، ورفع المعاناة عن المناطق التي تتغذي بالكهرباء من المحطة، إلي جانب دفع مستقبل الصناعة في ليبيا والتحول للتنمية الصناعية».

وحقل «الفارغ» من أكبر المشاريع المنجزة على مستوى قطاع النفط في ليبيا، وله أهمية قصوى في دعم شبكة الغاز الساحلية التي تضخ الغاز لمحطة شمال بنغازي.

وتعمل شركة الواحة على توفير احتياجاته من معدات معدات وقطع غيار وتنفيذ الأعمال الهندسية وفقا للوقت المحدد، بعد النجاح في ربط آبار وانتهاء العمل التجريبي وإنجاز المرحلة الأولي، والعمل مستمر لإنجاز المرحلة الثانية التي من المتوقع أن توفر 250 مليون قدم مكعب من الغاز، حسب المصدر.