تسجيل حالة وفاة جراء «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 12:01 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي في درنة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى وجود ثماني حالات مصابة بالفيروس لازالت تتلقى العلاج داخل اقسامه.

ولم يسجل المركز أي حالات إصابة أو شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب نشرته اليومية عن الوضع الوبائي بالمدينة المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

- تسجيل حالة شفاء من «كورونا» في درنة

وفي 8 نوفمبر، أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي في درنة عدم استقباله أي حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى تسجيل حالة شفاء من الفيروس. وسبق أن أعلن المركز في سبتمبر، تسجيله انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين.

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