عمداء بلديات الزاوية الجنوب وجادو وكاباو يؤدون اليمين القانونية

شنبارو يتوسط عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الجنوب الجديد. الخميس 12 نوفمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)

أدى العمداء وأعضاء المجالس البلدية الجدد لبلديات الزاوية الجنوب وجادو وكاباو، ظهر اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف تسيير شؤون الوزارة، عبدالباري شنبارو، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبحسب وزارة الحكم المحلي، فقد أدى عمرو موسى خليفة طابونة اليمين القانونية عميدًا لبلدية جادو، ومراد مسعود إبراهيم مخلوف عميدًا لبلدية كاباو، وإبراهيم المبروك سالم مسعود عميدًا لبلدية الزاوية الجنوب في الدورة الثانية للمجالس البلدية الثلاثة المنتخبة حديثًا.

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وجرت مراسم أداء اليمين القانونية للمجالس الثلاثة التي أُقيمت بشكل منفصل بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب والضيوف وموظفي الوزارة واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

شنبارو يتوسط عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو الجديد. الخميس 12 نوفمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)

شنبارو يتوسط عميد وأعضاء المجلس البلدي جادو الجديد. الخميس 12 نوفمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)