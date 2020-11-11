بالصور.. تشييع جثمان العميد مبروك خلف

من مراسم تشييع جثمان الشهيد عميد المبروك خلف. (وزارة الداخلية)

أقيمت عصر اليوم الأربعاء مراسم تشييع جثمان الشهيد عميد المبروك خلف رئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية السابق، وفق وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق.

ويوم السبت الماضي، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أعلن، السبت الماضي، العثور على جثمان العميد مبروك خلف في مقبرة جماعية في ترهونة، لافتًا إلى أن العميد مبروك توفي «إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث عثر على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة».

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وحسب الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تقدمت الوزارة «بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشهيد».

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق تسليم اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة جثة أحد المفقودين الذين عثر عليهم بمقابر جماعية في المدينة، وتعود لمدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق بوزارة الداخلية.

من مراسم تشييع جثمان الشهيد عميد المبروك خلف. (وزارة الداخلية)

من مراسم تشييع جثمان الشهيد عميد المبروك خلف. (وزارة الداخلية)

من مراسم تشييع جثمان الشهيد عميد المبروك خلف. (وزارة الداخلية)