«عدل الوفاق»: تسليم جثمان العميد مبروك خلف بعد العثور عليه بمقبرة جماعية في ترهونة

عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية المكتشفة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تسليم اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة جثة أحد المفقودين الذين عثر عليهم بمقابر جماعية في المدينة، وتعود لمدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق بوزارة الداخلية العميد مبروك الهادي خلف.



وأشارت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى استكمال إجراءات التسليم بحضور الأهالي، ومدير إدارة التحري والتحقيق الجنائي بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية ورئيس اللجنة المكلفة من قبل وزير العدل.

- باشاغا يعلن العثور على جثمان العميد مبروك خلف في مقبرة جماعية بترهونة



وأوضحت أنه جرى التعرف على صاحب الجثمان بعد أن عثرت هيئة المباحث الجنائية على أوراق إثبات الهوية للعميد مبروك الهادي خلف، ثم استكملت بعدها إجراءات التعرف الثانوية لفريق الطب الشرعي باللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة.



يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أعلن، السبت الماضي، العثور على جثمان العميد مبروك خلف في مقبرة جماعية في ترهونة، لافتًا إلى أن العميد مبروك توفي «إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث عثر على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة».