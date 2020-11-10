تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 09:16 مساء
عاملان طبيان داخل المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة تعود لشخص داخل مركز العزل بالمدينة.

- افتتاح مختبر مرجعي لتحاليل «PCR» في بني وليد

وفي وقت سابق اليوم، تم افتتاح مختبر مرجعي لتحاليل «PCR» تحت إشراف لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، وبدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق ومركز البحوث، وذلك بعد توفير جهاز «PCR» وجميع المواد التشغيلية اللازمة له.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببني وليد محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» أن المختبر سيباشر بشكل فعلي في تحليل عدد من العينات تحت إشراف أطقم طبية من الذين تحصلوا على دورات تدريبية في هذا المجال خلال الأيام الماضية. وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لزيادة قدرته على فحص مزيد العينات للكشف عن الفيروس، وتخفيف الضغط على باقي المختبرات.

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