افتتاح مختبر مرجعي لتحاليل «PCR» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 04:39 مساء
افتتاح المختبر المرجعي ببني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

افتتح بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، مختبر مرجعي لتحاليل «PCR» تحت إشراف لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية، وبدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ومركز البحوث، وذلك بعد توفير جهاز «PCR» وكافة المواد التشغيلية اللازمة له.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» أن المختبر سيباشر بشكل فعلي في تحليل عدد من العينات تحت إشراف أطقم طبية من الذين تحصلوا على دورات تدريبية في هذا المجال خلال الأيام الماضية.

وقال صالح إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لزيادة قدرته على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد وتخفيف الضغط على باقي المختبرات.

وأشار صالح إلى أن المختبر سيقدم خدماته إلى عدد من المؤسسات الخدمية في باقي المدن المجاورة لمدينة بني وليد مثل مزدة ونسمة وغيرها من المدن، مشيرا إلى أن المختبر سيسمح بالرفع من عدد التحاليل اليومية وبالتالي سيساهم في تقليص مدة انتظار نتائج التحاليل.

المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
مقر المختبر المرجعي ببني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
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