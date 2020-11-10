البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع لجنة العشرة العسكرية الثلاثاء

مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)

قالت البعثة الأممية إن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) تعقد اليوم الثلاثاء (بين 10 و13 نوفمبر) الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم في مدينة سرت بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكر بيان صادر عن البعثة الأممية، أن «المشاركين سيستكملون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة»، بهدف الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة. وحسب مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط» فقد جرى اتخذت كافة الترتيبات قد اتخدت لاستقبال المشاركين بالاجتماعات برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وأوضحت المصادر أنه جرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والاقامة وتجهيز مركز أعلامى.

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والثلاثاء الماضي اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

والأحد، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «هي التي ستشرف علي خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا.