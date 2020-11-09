سرت تستعد لاستضافة اجتماع لجنة العشرة العسكرية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 11:34 مساء
مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)

استكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة غدا الثلاثاء. 

وحسب مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط» فقد جرى اتخاذ كافة الترتيبات قد اتخدت لاستقبال المشاركين بالاجتماعات برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وأوضحت المصادر أنه جرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والاقامة وتجهيز مركز إعلامى.

ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

والثلاثاء الماضي اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأمس الاحد، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «هي التي ستشرف علي خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا.

مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)
مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)
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