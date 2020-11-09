بعد زيادة إنتاج النفط...معيتيق يدعو لتوحيد سعر الصرف وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات بين المصارف في كافة ربوع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 05:27 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق إلى ضرورة «توحيد سعر الصرف وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات ما بين المصارف في ربوع ليبيا كافة»، وذلك ضمن «مزيد من الإجراءات التي يجب أن تنجز في أقرب وقت ممكن للاستفادة من عودة ارتفاع واردات النفط النقدية» لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع معيتيق في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الاثنين، زيادة إنتاج النفط في الأسابيع القليلة القادمة بعد بلوغ الإنتاج المليون برميل يوميا وهو ما ساهم في تحقيق «انفراج نسبي في أزمة الكهرباء في كثير من المدن بعد ضخ الغاز وتوفير وقود الديزل بانتظام لمحطات توليد الطاقة»، مشيرا إلى أن ذلك «تحقق دون أدنى شك نتيجة إبرام الاتفاق الاقتصادي الذي أحيت مخرجاته روح الأمل والتفاؤل عند الليبيين كافة بالتطلع إلى استقرار دائم ينعمون فيه بما أعطوا من مقدرات وخيرات حرموا منها أعواما طويلة».

استئناف إنتاج النفط مهد الطريق أمام المبادرات الأخرى
واعتبر معيتيق أن استئناف إنتاج وتصدير النفط «مهد الطريق أمام المبادرات الأخرى وجعلها ناجزة وفاعلة مما أسهم في إنجاز محطات حوارية في زمن قياسي، الأمر الذي جعل الجميع يعقد على هذه الحوار الأمل في التوصل إلى استقرار دائم يفتح الأبواب لمصالحة وطنية شاملة والبدء في دورة جديدة لإطلاق مشاريع التنمية والنهوض بالوطن».   

وقال: «إننا نعمل اليوم بعد رفع القوة القاهرة عن كل الحقول النفطية على توفير كل ما يحتاجه قطاع النفط لتعزيز قدراته الإنتاجية ورفعها من ناحية والارتقاء بكفاءات العاملين في القطاع من ناحية أخرى، داعية المؤسسة الوطنية للنفط «إلى المحافظة على معدلات إنتاجها، والوصول بها إلى حالة الاستقرار، والعمل في الوقت نفسه على التخطيط إلى الوصول للمعدلات التي كان عليها القطاع قبل الإغلاقات غير القانونية والمتكررة».

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ورأى معيتيق أنه «من المهم في هذه اللحظة المفصلية من الحوار الوطني أن يدرك الشعب الليبي قبل المسؤولين والمعنيين وأصحاب القرار بأن تجنيب المنشآت والمرافق النفطية التجاذبات السياسية حفاظا على المصدر الرئيسي لقوت الليبيين واجب وطني، وهو من المحرمات التي يجب ألا تقع تحت طائلة الابتزاز من أي جهة كانت».

نتائج اتفاق فتح النفط
وتابع: «إن ما قمنا به من عمل مشترك مع الخيرين من أبناء الوطن لتيسير سبل تنقل المواطنين وحركتهم، أثمر فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس والجنوب، وقريبا ستفتح الطرق البرية بين جميع المدن والقرى لتسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يجب أن تنجز في أقرب وقت ممكن للاستفادة من عودة ارتفاع واردات النفط النقدية والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات ما بين المصارف في ربوع ليبيا كافة».

وشدد معيتيق على أن «دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية ملتقى الحوار السياسي الليبي دور حيوي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين»، حاثا المشاركين في الملتقى المنعقد في تونس «على التكاتف لاستثمار الجهود الدولية المصاحبة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان أن تكون خياراتهم في الصالح الوطني العام».

ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس  «إلى أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم والحرص كل الحرص على إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في أرجاء الوطن بما يضمن توفير الأمن، وأن تكون المرحلة القادمة لتقديم الخدمات للمواطنين واستعدادا لانتخابات تنهي هذه المراحل التمهيدية والانتقالية».

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