معيتيق يدعو إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر صرف الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 03:12 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة سعر صرف الدينار الليبي، سواء على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية أو الشخصية.

وأوضح، في بيان اليوم الإثنين، أن الأمر سيسهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

وهنأ معيتيق الشعب الليبي على إعادة فتح جميع الحقول النفطية وآخرها حقل الفيل، وانتهاء الإغلاقات في كافة الموانئ، والبدء في تصدير شحنات النفط التي توقفت لفترة طويلة.

معيتيق يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم
وحث مؤسسات الدولة على بذل مزيد الجهود واستثمار الحالة الإيجابية بعد الاتفاق المبرم المدة الماضية، الذي بموجبه استُؤنف الإنتاج، ما أكد حسن النوايا، بعد حالة انعدام الثقة والصراع المسلح.

وتابع: «لقد بعث اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الأمل في معالجة مستدامة للأزمة الاقتصادية الخانقة، التي كبلت البلاد وعطلت مرافقها ومؤسساتها عدة سنوات».

واختتم: «وقد كان الاتفاق الاقتصادي لفتح الحقول النفطية باكورة حراك نجح في تحريك عجلة التفاوض والحوار الوطني، وأنتج توافقات كبيرة لإعادة تدفق النفط، وفتح آفاقًا واسعة للتصالح، والتئام شمل الوطن الذي بات قريبًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي