مؤسسة النفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الفيل وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ

حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية.



وأُعطيت التعليمات لشركة مليتة للنفط والغاز بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل، وعودة خام مليتة تدريجيًّا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام المقبلة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك.»

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، بأن الليبيين أدركوا تأثير الحصار «السلبي للغاية» على حياتهم اليومية، وهم «يدعمون بقوة» عودة الإنتاج على أسس صحيحة.

وحث صنع الله على ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكدًا أن المصدر الوحيد الموثوق لإعان كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة؛ تامشيًا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة «أوبك» و«أوبك+».

يذكر أن الإنتاج توقف في حقل الفيل منذ إعلان الإغلاقات في 19 يناير، قبل أن يعود العمل به في 8 يونيو الماضي ليومين فقط، ثم توقف مجددًا، حتى أعلن اليوم رفع «القوة القاهرة» عنه.

ويعد حقل الفيل أكبر حقل نفطي يقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، وبه احتياطات بأكثر من 1.2 مليار برميل، حسب إحصاءات صادرة في العام 2007.