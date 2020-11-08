البعثة الأممية: اعتقال مواطنين قادمين من الشرق إلى طرابلس يمثل «تخريبا لجهود حسن النية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 01:27 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اعتقال «جماعات مسلحة تعسفيا» مواطنين مسافرين من الشرق إلى طرابلس، يهدف إلى «تخريب جهود حسن النية لجمع الليبيين»، بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وعبرت البعثة عن قلقها البالغ لاعتقال «جماعات مسلحة تعسفيا مواطنين من الشرق سافروا إلى طرابلس»، بين 1 و5 نوفمبر الجاري، لافتة إلى متابعة شخص واحد على الأقل خلال وصوله إلى طرابلس ثم القبض عليه، «ويزعم أن آخرين اعتقلوا في المطار عند وصولهم أيضا».

وفيما رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بقرار هيئة الطيران المدني في 4 نوفمبر الجاري، السماح باستئناف الرحلات الجوية لجميع مطارات المنطقة الجنوبية الليبية، أكدت البعثة أن جميع المواطنين الليبيين لهم الحق في حرية التنقل، وأن أي تجاوز غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكا خطيرا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

«داخلية الوفاق» تدين القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن قرار السماح باستئناف الرحلات الجوية لجميع مطارات المنطقة الجنوبية الليبية، جاء «نتاج الثقة التي بنيت نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي، ومتابعة محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس في 2-4 نوفمبر».

والجمعة أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني ولا تخدم الصالح العام للبلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن