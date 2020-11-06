«داخلية الوفاق» تدين القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني ولا تخدم الصالح العام للبلاد».

وأكدت الوزارة أن «هذا العمل الغير مسؤول لا يصب في مصلحة الوطن بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويقوض مسار المفاوضات الجارية حاليا لايجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان».

وأشارت البيان إلى أن المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة التي قامت بهذا الفعل.