«داخلية الموقتة» ترفع درجة استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة تغرق مدينة البيضاء, 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

دعت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، مساء السبت، سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم الطرقات العامة؛ بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وأعلنت الوزارة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» رفعها حالة الاستعداد في جميع أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات.

- أمطار غزيرة تغرق شوارع البيضاء

وأكدت على بقاء هيئة الشرطة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، مع الالتزام التام بتسهيل حركة السير في الشوارع والميادين العامة، التي عبرت عن أملها بألا تكون حركة المواطنين فيها إلا للضرورة.

وشهدت مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية مثل شارع مستشفى الثورة. كما تسللت الأمطار إلى الأقسام الطبية وأغرقت الساحة الرابطة بين مصرف الدم ومعمل التحاليل بأقسام المستشفى.