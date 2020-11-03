اختتام اجتماعات اليوم الثاني لـ«لجنة العشرة» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 07:56 مساء
لقطة جماعية لأعضاء لجنة العشرة امام قاعة الاجتماعات في مدينة غدامس. الثلاثاء 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

اختمت مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعات اليوم الثاني بين أعضاء «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة «5+5» سابقًا، والتي انطلقت أم الاثنين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة اليوم أي تفاصيل بشأن الاجتماعات التي من المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء.

وتداول نشطاء على صفحات مواقع التوصل الاجتماعي صورا جماعية لأعضاء اللجنة في ختام لقاءات اليوم الثاني الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة للجنة التي انطلقت أعمالها في فبراير الماضي.

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- انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، عن تغيير اسم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى «لجنة العشرة»، مشيدة بأعضاء اللجنة الذين وقعوا اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي.

كما نوهت وليامز إلى أنها ستقدم تصريح مفصل عن اجتماع أعضاء اللجنة أمس اليوم الثلاثاء.

لقطة جماعية لأعضاء لجنة العشرة امام قاعة الاجتماعات في مدينة غدامس. الثلاثاء 3 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
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