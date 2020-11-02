وليامز لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»: أنجزتم معجزة وتحديتم جميع الضغوط

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

افتتحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي انطلقت اليوم الاثنين، في مدينة غدامس للمرة الأولى من داخل ليبيا منذ أن بدأت أعمالها في فبراير الماضي.

وأشادت وليامز في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، حيث قالت: «لقد أنجزتم معجزة وتحديتم جميع الضغوط وتجاوزتم كل الصعوبات وعبرتم بصوت عال: لا للقتال، نعم للسلام والوحدة».

وأضافت إن «الأنظار تتجه الآن إلى الطبقة السياسية ككل وليس فقط المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، لأن تحذو حذوكم في تحمل المسؤولية التاريخية أمامهم، وإعلاء مصلحة بلدهم وشعبهم وتقديمها على ما سواها من مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية».

كما أشادت وليامز في كلمتها ببلدية غدامس واحتضانها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، حيث قالت: «أريد أن أعبر عن شكري الشديد لمدينة غدامس والتي تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الليبيين لما تمثله من تاريخ وعراقة ورمزية للتآخي والمحبة».

- انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس

- البعثة الأممية تعلن أجندة الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وسيناقش طرفا اللجنة العسكرية المشتركة خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة لأعمالها التي انطلقت في فبراير الماضي ويستمر ثلاثة أيام «آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار» بحسب البعثة.