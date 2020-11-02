انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء اليوم الاثنين، في مدينة غدامس غرب البلاد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يوم 23 أكتوبر الماضي.

وسيناقش طرفي اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماع الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة لأعمالها التي انطلقت في فبراير الماضي ويستمر ثلاثة أيام «آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار» بحسب البعثة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباطا رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من جهة، ويمثلون عن حكومة الوفاق الوطني.

- البعثة الأممية تعلن أجندة الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة في غدامس

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ورئيسة البعثة الأممية في وقت سابق اليوم إلى مدينة غدامس على متن طائرات خاصة حطت في مطار المدينة، فيما كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أمس وضع خطة أمنية لتأمين الاجتماع.

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في مدينة غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)