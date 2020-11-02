البعثة الأممية تعلن أجندة الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وصول وليامز إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أجندة الاجتماع الخامس للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي وصل أعضاؤها، اليوم الاثنين، إلى مدينة غدامس، بالتزامن مع وصول رئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، إلى المدينة استعدادا لبدء الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن اللجنة العسكرية المشتركة «ستناقش على مدى الثلاثة أيام القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار».

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباطا رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من جهة، ويمثلون حكومة الوفاق الوطني.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ورئيسة البعثة الأممية في وقت سابق اليوم إلى مدينة غدامس على متن طائرات خاصة حطت في مطار المدينة، فيما كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أمس وضع خطة أمنية لتأمين الاجتماع.

- وفد حكومة الوفاق يصل إلى غدامس

- وليامز تصل إلى غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

- وصول وفد القيادة العامة إلى غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية «5+5»

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في 23 أكتوبر الماضي، اتفاق طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ضباطًا ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، 12 بندًا، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

ولقي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ترحيبًا دوليًّا وإقليميًّا واسعًا، بينما جاء الترحيب المحلي مشوبًا بالحذر، في حين شكك الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالاتفاق كونه لم يوقَّع من قبل «ممثلين رفيعي المستوى» على حد وصفه.

وصول وليامز إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

وصول وليامز إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

استقبال وليامز لدى وصولها إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

وصول وليامز إلى مقر اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس. الاثنين 2 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)