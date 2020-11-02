وليامز تصل إلى غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

ستيفاني وليامز أثناء وصولها غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، 2 نوفمبر 2020. (بلدية غدامس)

وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى مدينة غدامس للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الإثنين.



وقبل ذلك، وصل وفدا القيادة العامة إلى المدينة من أجل بدء الاجتماع الأول من نوعه داخل ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وصول وفد الوفاق إلى غدامس

وصول وفد الوفاق إلى غدامس

وصول وفد الوفاق إلى غدامس