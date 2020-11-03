انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية بغدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 12:37 مساء
الاجتماع الثاني للجنة العسكرية بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.(البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في مدينة غدامس.

ونشرت البعثة الأممية على صفحتها بـ«فيسبوك» صورة للاجتماع الثاني بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وانطلقت أمس الأثنين أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأشادت وليامز في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، حيث قالت: «لقد أنجزتم معجزة وتحديتم جميع الضغوط وتجاوزتم كل الصعوبات وعبرتم بصوت عال: لا للقتال، نعم للسلام والوحدة».

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ويناقش طرفا اللجنة العسكرية المشتركة خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة لأعمالها التي انطلقت في فبراير الماضي ويستمر ثلاثة أيام «آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار» بحسب البعثة.

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